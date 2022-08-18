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Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
18 Августа 2022 01:00

Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана обширный северо-западный антициклон сохранит погоду без осадков, а также ожидается понижение температурного фона. С фронтальной деятельностью на севере, востоке, в центре страны пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Также, по прогнозам синоптиков, местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке страны в ночные часы ожидается туман, на севере, востоке республики ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов.

Днем на большей части Мангистауской, на юге Западно-Казахстанской, на востоке Атырауской областей ожидается сильная жара.

В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на западе Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жетысуской, на востоке Алматинской, на западе, юге Жамбылской, в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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