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Заморозки ожидаются 27-29 августа в Казахстане
26 Августа 2022 12:48

Заморозки ожидаются 27-29 августа в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В западных и южных регионах республики, сохраняется солнечная и жаркая погода. На остальной территории страны погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут дожди с грозами и усилением ветра, на севере, востоке, в центре в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на поверхности почвы. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», дневные температуры воздуха на западе Казахстана сохранятся в пределах +31+39°С, на северо-западе +23+34°С, на севере прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха от +17+22°С до +20+25°С, в центре страны предполагается колебание температуры воздуха от +23+31°С до +18+28°С, на востоке понижение от +20+30°С до +13+23°С, основной фон температуры воздуха на юге республики +25+37°С, юго-востоке +20+32°С.


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