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    Заморозки ожидаются 20 августа в четырех регионах Казахстана

    19 Августа 2022 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются в четырех регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    20 августа на востоке, юге Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, северный порывы 15 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    В горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    Ночью 20-21 августа в северной половине Карагандинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

    Ночью на севере, западе Павлодарской области ожидается туман, на юге области на поверхности почвы заморозки 1 градус.
    #Актюбинская область #Восточно-Казахстанская область #Карагандинская область #Павлодарская область #Казгидромет #Погода
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