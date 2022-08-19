Заморозки ожидаются 20 августа в четырех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются в четырех регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

20 августа на востоке, юге Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, северный порывы 15 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью 20-21 августа в северной половине Карагандинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.



Ночью на севере, западе Павлодарской области ожидается туман, на юге области на поверхности почвы заморозки 1 градус.



