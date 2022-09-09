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Заморозки на почве ожидаются в некоторых городах Казахстана 9 сентября

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Сентября 2022, 00:21
Заморозки на почве ожидаются в некоторых городах Казахстана 9 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части территории страны под влиянием северо-западного холодного антициклона сохранится прохладная погода, лишь на юге Казахстана будет тепло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 21-23 тепла.

В Актобе переменная облачность, дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 18-20 тепла. На севере, западе, в центре области ожидается гроза, ночью на севере на поверхности почвы ожидаются заморозки.

В Атырау переменная облачность, дождь, гроза, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 20-22 тепла. На западе, востоке и в центре области ожидается гроза.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, на почве заморозки до -2 градусов, днем 21-23 тепла. На севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 18-20 тепла. На востоке области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 30-32 жары.

В Костанае переменная облачность, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 16-18 тепла. На севере области ожидается гроза, ночью на востоке области на поверхности почвы заморозки.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 24-26 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 20-22 тепла. Ночью на юге области на поверхности почвы ожидаются заморозки.

В Петропавловске переменная облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 15-17 тепла. На севере, западе области ожидается гроза.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 18-20 тепла. На юго-западе, юге области ожидается гроза, ночью на западе на поверхности почвы ожидаются заморозки.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 26-28 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 тепла. На северо-востоке области, в горных районах ожидается гроза.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 28-30 тепла. На севере, западе области, в горных и предгорных районах ожидаются гроза, шквал. На севере области пыльная буря.

В Уральске переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 17-19 тепла. На севере, востоке области ожидается гроза.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 19-21 тепла. В горных районах области ожидаются осадки – дождь, мокрый снег.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, заморозки на почве, днем 19-21 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 18-20 градусов тепла, днем 30-32 жары.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

Ранее сообщалось, что в 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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