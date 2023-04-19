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    Заморозки и осадки ожидаются 19 апреля в Казахстане

    19 Апреля 2023, 00:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке, юго-востоке, в центре республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере страны – снег с низовой метелью, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на западе, юге республики ожидается погода без осадков. По республике - усиление ветра, туман, на севере, востоке, в центре – гололед, на юго-западе – пыльная буря.

    Ночью в Жетысуской ожидаются заморозки до 2-7 градусов, в Алматинской, Жамбылской заморозки до 1-6 градусов, на севере, в горных районах Туркестанской, на севере на поверхности почвы Кызылординской областей - заморозки до 2-3 градусов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
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