Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Заморозки и осадки ожидаются 19 апреля в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Апреля 2023, 00:05
Заморозки и осадки ожидаются 19 апреля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке, юго-востоке, в центре республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере страны – снег с низовой метелью, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь на западе, юге республики ожидается погода без осадков. По республике - усиление ветра, туман, на севере, востоке, в центре – гололед, на юго-западе – пыльная буря.

Ночью в Жетысуской ожидаются заморозки до 2-7 градусов, в Алматинской, Жамбылской заморозки до 1-6 градусов, на севере, в горных районах Туркестанской, на севере на поверхности почвы Кызылординской областей - заморозки до 2-3 градусов.

Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане