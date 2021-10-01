Заморозки и гололед - штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые явления ожидаются в первые дни октября в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской области днем 1 октября ожидается ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, на юго-востоке области порывы 23 м/с. В Петропавловске днем 1 октября ожидается ветер западный, северо-западный 15-20 м/с.

На севере и востокеобласти ночью 1 октября ожидается гололед. Ночью и утром на севере области ожидается туман. В Караганде ночью и утром 1 октября ожидается туман.

На севере Кызылординской области ночью 1 октября ожидаются заморозки 3 градуса.

В южной половинеобласти 1 октября ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.На севереобласти ночью 1-3 октября ожидаются заморозки до 3 градусов.На юге и востокеобласти 1 октября ожидается ветер западный, порывы 17-22 м/с.В горных и предгорных районахобласти 2-3 октября ожидаются осадки (преимущественно дождь), в горах с переходом в снег. Ветер северо-восточный в горных районах и на севере области 15-20 м/с. Ночью 2-4 октября на севере области, в горных и предгорных районах ожидаются заморозки 2 градуса. В Шымкенте 2-4 октября на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В Туркестане 2-3 октября на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем 1 октября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

На севере Атырауской области ночью 1-3 октября ожидаются заморозки до 3 градусов.