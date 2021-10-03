Заморозки и гололед ожидаются на большей части территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки, туман и гололед прогнозируют на большей части территории Казахстана 3 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днём 17-19 тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днём 13-15 тепла.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 15-17 тепла.

В Караганде облачно, днём дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 5-7 тепла. По области ожидается туман.

В Кокшетау переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 5-7 тепла.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура ночью до 2 градусов тепла, днём 6-8 тепла. По области ожидается туман.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 15-17 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, днём снег с дождём, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 5-10 тепла. На западе Павлодарской области ожидаются туман, гололёд.

В Петропавловске переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 4-6 тепла.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 10-12 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, на почве заморозки, днём 13-15 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, на почве заморозки, днём 15-17 тепла.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днём 12-14 тепла.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 5-7 тепла. Местами в Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололёд.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 4-6 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 1-3 градуса тепла, днём 12-14 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, на почве заморозки, днём 15-17 тепла.

Напомним, ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на северную, восточную и центральную половину Казахстана, где ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока временами сильные осадки, усилится ветер, в ночные часы туман, гололед. Западная половина Казахстан под влиянием антициклона, где погода преимущественно без осадков.