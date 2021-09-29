РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:12, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Заморозки до шести градусов прогнозируют в ближайшие три дня в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 30 сентября – 2 октября представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «В начале периода большая часть территории Казахстана всё еще будет под влиянием ложбины уходящего циклона, за исключением западных регионов. Запад уже под властью Северо-западного антициклона, который смещается из районов Москвы.

    На севере, северо-западе, востоке, в центре и в горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега, которые будут сопровождаться гололедными явлениями. В ночные и утренние часы ожидается туман.

    С 1 октября, по мере смещения холодного Северо-Западного антициклона с запада на восток, ожидается прекращение осадков и дальнейшее понижение температуры воздуха: ночью на севере, востоке и в центре до 1-6 градусов мороза, днем до 2-7 тепла.

    На северо-западе страны ночью столбики термометров опустятся до 6 градусов мороза, днем 3-13 тепла. А в южных регионах в ночные часы ожидаются заморозки до 2 градусов, днем понижение температуры до 8-13 тепла. Лишь на западе страны основной фон температуры воздуха ночью 3 мороза -5 тепла, днем небольшое повышение от 10-15 до 13-18 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.



    Теги:
    Погода Казгидромет Главная для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!