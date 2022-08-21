Заморозки до двух градусов на севере, востоке и центре РК прогнозируют синоптики 21 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 августа 2022 года опубликовал РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

С обширным Северо-западным антициклоном по-прежнему на большей части Казахстана сохранится погода без осадков. С фронтальной деятельностью на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами. Днем в горных районах юго-востока республики ожидается град. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе, востоке, в центре – туман, ночью на севере, востоке, в центре на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2 градусов, днем на юго-западе ожидается пыльная буря.

В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В городе Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 19-21 тепла.

В городе Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 19-21 тепла.

В городе Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили синоптики в 12 регионах Казахстана.



