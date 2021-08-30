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    15:27, 30 Август 2021 | GMT +6

    Заморозки до 2 градусов ожидаются в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заморозки до 2 градусов ожидаются на западе, севере и востоке Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Ночью 31 августа-1 сентября на севере и востоке Костанайской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

    Ночью 2-3 сентября на западе, севере и востоке Павлодарской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    Ночью 2 сентября на севере, западе и востоке Северо-Казахстанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

    Ночью 2 сентября на севере, западе и востоке Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    Ночью 2 сентября на севере и востоке Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    Ночью 2-3 сентября на западе, севере и востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    Как сообщили в РГП «Казгидромет», атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части РК – пройдут дожди, на севере и востоке сильные дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на севере, в центре, востоке, в горных районах юго-востока ожидается выпадение града. И только на западе, северо-западе и на крайнем севере страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.


    Теги:
    Погода Казгидромет Природа Главная
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