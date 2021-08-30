Заморозки до 2 градусов ожидаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заморозки до 2 градусов ожидаются на западе, севере и востоке Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью 31 августа-1 сентября на севере и востоке Костанайской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

Ночью 2-3 сентября на западе, севере и востоке Павлодарской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью 2 сентября на севере, западе и востоке Северо-Казахстанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

Ночью 2 сентября на севере, западе и востоке Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью 2 сентября на севере и востоке Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью 2-3 сентября на западе, севере и востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Как сообщили в РГП «Казгидромет», атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части РК – пройдут дожди, на севере и востоке сильные дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на севере, в центре, востоке, в горных районах юго-востока ожидается выпадение града. И только на западе, северо-западе и на крайнем севере страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.