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    Заморозки до 2 градусов будут на востоке Казахстана

    22 Августа 2022, 00:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 августа 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    С обширным Северо-западным антициклоном по-прежнему на большей части Казахстана сохранится погода без осадков. С фронтальной деятельностью на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе – туман, ночью на востоке на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2 градусов. Днем на юго-западе ожидается пыльная буря.

    В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено синоптиками в семи регионах Казахстана.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Казгидромет Погода
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