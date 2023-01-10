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    Замначальника отдела полиции Бейнеуского района задержали в Мангистау

    10 Января 2023, 14:11

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района Мангистауской области Т. Есбаганбетов задержан за коррупционное правонарушение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    9 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДКНБ по Мангистауской области и Управления собственной безопасности ДП Мангистауской области за коррупционное правонарушение задержан заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района Т. Есбаганбетов..

    В данный момент проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Мангистауская область МВД РК
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