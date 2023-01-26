Замначальника одной из колоний Алматинской области уволили за нарушения

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - От занимаемой должности освободили заместителя начальника одной из колоний в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В январе в социальных сетях появилась информация о якобы незаконных свиданиях в колонии Алматинской области. Департаментом УИС по данному факту проведено служебное расследование.

В ходе проверки установлено, что родственники одного из осужденных обратились с жалобой в администрацию учреждения. Обвиняя сотрудников колонии в неправомерных действиях, родственники осужденных угрожали обращением в СМИ. В нарушение действующего законодательства заместитель начальника учреждения отдал распоряжение показать осужденного через решетку КПП приехавшим в колонию родственникам. В последующем данная ситуация было преподнесена представителям СМИ как незаконное свидание с коррупционной составляющей.

Аналогично и по другим фактам, продемонстрированным на видеозаписях, где имеется нарушение действующих инструкций, коррупционных составляющих в ходе служебного расследования не выявлено. Вместе с тем, по результатам служебного расследования заместитель начальника учреждения освобожден от занимаемой должности за допущенные нарушения.

Кроме того, ряд других сотрудников, в том числе руководитель учреждения, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Фото: polisia.kz

