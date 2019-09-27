Замначальника ДУИС по Костанайской области скончался в командировке

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Данный факт прокомментировали в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«26 сентября текущего года заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области скончался, находясь в рабочей командировке в городе Нур-Султане. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы», - сообщили в ведомстве.

Остальные сведения в интересах следствия не разглашается.