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Замначальника ДУИС по Костанайской области скончался в командировке
27 Сентября 2019 13:08
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Данный факт прокомментировали в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«26 сентября текущего года заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области скончался, находясь в рабочей командировке в городе Нур-Султане. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы», - сообщили в ведомстве.
Остальные сведения в интересах следствия не разглашается.
Ключевые слова: Нур-Султан, Костанайская область, МВД РК,
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