Замначальника ДП Алматинской области допросили по уголовному делу

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали информацию об обысках, якобы проведенных в доме заместителя начальника ДП Рустама Абдархманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что якобы по месту жительства и работы заместителя начальника департамента полиции Алматинской области Рустама Абдрахманова прошли обыски в рамках уголовного дела в отношении ОПГ Елдоса Коспаева.

«Уголовное дело находится в производстве другого правоохранительного органа. В рамках этого дела Абдрахманов Р.Т. был допрошен в качестве свидетеля. В настоящее время Абдрахманов Р.Т. находится на службе, не отстранен», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Ранее Агентством по финансовому мониторингу в отношении подозреваемых в рейдерстве Коспаева и его доверенных лиц зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе.

Сообщалось, что ОПГ состояла из 11 участников, где пятеро уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Елдос Коспаев, объявлены в розыск. Преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы.

Недавно по подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов был задержан известный журналист Михаил Козачков.

Кроме того, пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай опубликовал в Facebook информацию о том, что на имя Главы государства поступило обращение от ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении Михаила Козачкова. Он отметил, что данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством РК.



