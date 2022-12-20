Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-6-8℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Замначальника ДП Алматинской области допросили по уголовному делу

    20 Декабря 2022, 14:59

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали информацию об обысках, якобы проведенных в доме заместителя начальника ДП Рустама Абдархманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в соцсетях появилась информация о том, что якобы по месту жительства и работы заместителя начальника департамента полиции Алматинской области Рустама Абдрахманова прошли обыски в рамках уголовного дела в отношении ОПГ Елдоса Коспаева.

    «Уголовное дело находится в производстве другого правоохранительного органа. В рамках этого дела Абдрахманов Р.Т. был допрошен в качестве свидетеля. В настоящее время Абдрахманов Р.Т. находится на службе, не отстранен», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

    Ранее Агентством по финансовому мониторингу в отношении подозреваемых в рейдерстве Коспаева и его доверенных лиц зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе.

    Сообщалось, что ОПГ состояла из 11 участников, где пятеро уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Елдос Коспаев, объявлены в розыск. Преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы.

    Недавно по подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов был задержан известный журналист Михаил Козачков.

    Кроме того, пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай опубликовал в Facebook информацию о том, что на имя Главы государства поступило обращение от ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении Михаила Козачкова. Он отметил, что данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством РК.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Тело новорожденного в коробке нашли в Актобе
    Арест грозит за оскорбление патрульных жителю СКО
    Веб-магазин по продаже синтетических наркотиков ликвидировали в СКО
    Продукты с истекшим сроком годности обнаружили на прилавках санврачи СКО
    Популярное
    1 Мы можем оперативно развернуть большую группировку миротворческих сил – генсек ОДКБ
    2 Некачественный интернет: казахстанцы смогут вернуть уплаченные деньги
    3 Багдат Мусин связал причину плохого качества интернета в некоторых школах с экономией директоров
    4 Китайский оператор по предоставлению услуг такси может вернуться в Казахстан
    5 Субсидировать интернет для сельхозпредприятий планируют в Казахстане
    Новости партнеров