Замминистра здравоохранения Великобритании заболела коронавирусом

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Замминистра здравоохранения и депутат-консерватор Надин Доррис подтвердила, что ей поставили диагноз коронавирус. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Г-жа Доррис, первый член парламента, у которого обнаружили коронавирус, сообщила, что после обнаружения в ее организме вируса, она приняла все рекомендованные меры предосторожности и оставалась на домашнем карантине.

В ее заявлении говорилось, что Служба общественного здравоохранения Англии начала поиск людей, с которыми контактировала депутат. Надин 62 года, она начала свою карьеру в качестве медсестры. Доррис сообщила, что ее беспокоит здоровье 84-летней матери, с которой она проживает в одном доме, и во вторник у ее матери начался кашель.

На данный момент неизвестно, сколько встреч за последние дни посещала г-жа Доррис в Вестминстере и в своем избирательном округе.

Министерство здравоохранения заявило, что впервые у нее появились симптомы заболевания в четверг. В тот же день она присутствовала на мероприятии на Даунинг-стрит, организованном премьер-министром.

Отмечается, Служба общественного здравоохранения Англии уже провела более 25 000 тестов на коронавирус по всей Великобритании.

По словам главного научного сотрудника ведомства, профессора Дейма Сью Хилла, ожидается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия развернут свои собственные службы тестирования, но, несомненно, страны будут взаимодействовать.

Напомним, в Великобритании шестой человек умер от смертельного вируса. Общее число инфицированных коронавирусом в Англии достигло 324, в Шотландии - 27, в Северной Ирландии - 16 и в Уэльсе - 15.

Министерство иностранных дел рекомендует всем, кто прибывает в Великобританию из Италии самоизолироваться на 14 дней.

British Airways отменила все свои рейсы в/из Италии до 4 апреля и попросила сотрудников взять неоплачиваемый отпуск.