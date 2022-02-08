Замминистра внутренних дел встретился с Региональным представителем ООН в Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД прошла встреча заместителя министра внутренних дел Ержана Саденова с Региональным представителем Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Ришардом Комендой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках встречи Ришард Коменда проинформирован о действиях полиции в период проведения мирных митингов и беспорядков, последствиях террористических атак, а также ходе досудебных расследований находящихся в производстве органов внутренних дел. Особое внимание было уделено вопросам соблюдения прав граждан при уголовном преследовании. Участники встречи обменялись мнениями о приоритетных вопросах и перспективах сотрудничества в области соблюдения прав человека.



