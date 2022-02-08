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    Замминистра внутренних дел встретился с Региональным представителем ООН в Центральной Азии

    8 Февраля 2022, 19:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД прошла встреча заместителя министра внутренних дел Ержана Саденова с Региональным представителем Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Ришардом Комендой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В рамках встречи Ришард Коменда проинформирован о действиях полиции в период проведения мирных митингов и беспорядков, последствиях террористических атак, а также ходе досудебных расследований находящихся в производстве органов внутренних дел. Особое внимание было уделено вопросам соблюдения прав граждан при уголовном преследовании. Участники встречи обменялись мнениями о приоритетных вопросах и перспективах сотрудничества в области соблюдения прав человека.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Центральная Азия Права человека МВД РК ЧП-2022
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