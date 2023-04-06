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    Замминистра обороны Султан Камалетдинов совершил рабочую поездку в Москву

    6 Апреля 2023, 10:15

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с планом сотрудничества состоялись консультации оборонных ведомств Казахстана и России на уровне заместителей министров обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и генерал-полковник Александр Фомин обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.

    В рамках визита заместитель министра обороны Республики Казахстан встретился с казахстанскими военнослужащими, обучающимися в российских высших военных учебных заведениях.


    Он поинтересовался процессом освоения военных дисциплин, организацией режима дня, учебы и культурного досуга курсантов. Замминистра также рассказал им о перспективах, открывающихся перед ними после завершения обучения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Россия Минобороны РК Вооруженные силы
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