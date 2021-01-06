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    Замминистра иностранных дел РК встретился с наблюдателями Тюркского совета на парламентских выборах

    6 Января 2021, 19:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев провел встречу с миссией наблюдателей Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), прибывшей для наблюдения за выборами в Мажилис Парламента РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

    В ходе встречи гостям была представлена информация об электоральной кампании и процедурах. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках Тюркского совета.

    Тюркский совет образован 3 октября 2009 года по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева. Штаб-квартира международной организации находится в городе Стамбул. Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан являются членами организации, а Венгрия имеет статус наблюдателя.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Астана Тюркский мир Выборы-2021
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