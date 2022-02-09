Замминистра иностранных дел РК принял копии верительных грамот от посла Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан принял копии верительных грамот от вновь назначенного посла Венгрии Отто Ивана Рона и пожелал ему успехов в работе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы собеседники обсудили мероприятия, приуроченные к 30-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя странами в текущем году.

Дипломаты также обменялись мнениями о перспективах развития всего спектра стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией с особым упором на расширение взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, а также активизации культурно-гуманитарного взаимодействия двух исторически родственных народов. В ходе беседы был сделан особый акцент на сотрудничестве в рамках Организации тюркских государств.

Несмотря на пандемию, в 2021 году объем товарооборота между двумя странами увеличился на 23,2% и составил 138,7 млн. долл. США ( в 2020 году – 112,5 млн. долл. США ), а объем прямых инвестиций из Венгрии в нашу экономику за последние 16 лет составил 264,3 млн. долл. США. С сентября прошлого года возобновлено прямое авиасообщение между Нур-Султаном и Будапештом.

Стороны договорились о тесном сотрудничестве в целях полной реализации потенциала двусторонних отношений. Венгерский дипломат поблагодарил за теплый прием и отметил, что чувствует себя в Казахстане как дома, и готов приложить все усилия для развития казахстанско-венгерских отношений.



