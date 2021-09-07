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    Замминистра иностранных дел принял копии верительных грамот от вновь назначенных послов европейских стран

    7 Сентября 2021, 13:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел Ерлан Алимбаев принял копии верительных грамот от вновь назначенных послов европейских стран в Казахстане – посла Бельгии Анри Вантигема, посла Италии Марко Альберти, посла Румынии Мадалины Лупу и главы Представительства ЕС Кестутиса Янкаускаса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

    В контексте обсуждения вопросов дальнейшего развития казахстанско-бельгийских отношений Е. Алимбаев и А. Вантигем подробно обсудили график совместных мероприятий на 2021 год, в том числе встречу спикеров Парламентов двух стран на площадке 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в городе Вена (Австрия), а также визит экономической миссии в Казахстан во главе с региональными агентствами Бельгии «AWEX» и «FIT».

    Стороны отметили важность начала деятельности Торговой палаты «Benelux» в Казахстане, которая станет дополнительным стимулом для прихода в Казахстан других бельгийских инвесторов и компаний.

    В ходе беседы с Главой Представительства ЕС стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки, а также обозначили приоритетные направления взаимодействия на ближайшую, средне и долгосрочную перспективу.

    Особое внимание было уделено организации предстоящего Гражданского форума «Центральная Азия – Европейский союз», который планируется провести в гибридном формате в г. Алматы 5-6 октября текущего года, а также проведению визитов на высшем уровне.

    В ходе встречи с М. Альберти заместитель главы внешнеполитического ведомства РК с удовлетворением отметил последовательное развитие конструктивного диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Италией. Принимая во внимание значительные объемы двусторонней торговли и прямых итальянских инвестиций в Казахстан, особый акцент был сделан на важности дальнейшего углубления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

    В ходе встречи Е. Алимбаев поздравил посла Румынии М. Лупу с назначением и выразил уверенность в том, что ее деятельность будет способствовать дальнейшему развитию отношений между Казахстаном и Румынией.

    Стороны отметили, что между двумя странами установлены дружеские взаимоотношения и конструктивный диалог, последовательно развивается торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

    В завершение беседы Е. Алимбаев пожелал дипломатам успехов в дальнейшей деятельности.


    Автор:

    МИД РК Евросоюз Бельгия Италия Румыния Сотрудничество Международная деятельность РК
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