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    Замминистра иностранных дел поблагодарил США за готовность к сотрудничеству

    11 Апреля 2022, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин поделился мнением по поводу возможного влияния антироссийских санкций на Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос действительно очень сложный, серьезный. Воздействие санкций, как сейчас отметила госпожа заместитель госсекретаря, что США наложили беспрецедентные санкции на Россию, на ряд лиц. И, естественно, имея глубокую интегрированность между нашими странами, самую длинную в мире границу сухопутную, мы не можем остаться в стороне без воздействия этих санкций, поэтому вы сейчас все видите, как это влияет даже на политику ценообразования, на ситуацию в магазинах», - сказал А. Рахматуллин после встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зея.

    Он заверил, что Правительство ведет очень активные переговоры на всех уровнях с представителями США.

    «В этой связи я хотел бы выразить благодарность США за их гибкость, за готовность сотрудничать. Уже провел и организовал МИД несколько раундов переговоров заинтересованных сторон, там и государственные органы, которые вовлечены в сферу экономики и финансов, а также представители НПП «Атамекен» с казахстанской стороны, а со стороны США – представители и посольства, и госдепа, и других ведомств. Как в Казахстане аккредитованных, так и там, в Вашингтоне. И в ходе этих консультаций нашей стороне были переданы исчерпывающие ответы, как нам вести в этих санкциях», - отметил представитель МИД.

    «Действительно, есть понимание у американской стороны, что у нас очень взаимозависимый рынок, взаимозависимая экономика, и американская сторона максимально старается смягчить, минимизировать действия этих санкций на казахстанскую экономику. Работа в этом направлении будет продолжаться в дальнейшем», - заключил А. Рахметуллин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК США Сотрудничество
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