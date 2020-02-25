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    Замглавы минздрава Ирана заразился коронавирусом

    25 Февраля 2020, 18:45

    ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Заместитель министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что у него зафиксирован положительный результат на коронавирус. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    «Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат», - сказал во вторник Харирчи.

    Харирчи добавил, что он уже начал лечение, и выразил надежду на то, что у него падает температура.

    Ранее представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур сообщил, что число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 15 человек, выявлены 34 новых случая заражения болезнью.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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