Замглавы МИД РК встретился с главой офиса ООН в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин встретился с Постоянным координатором ООН в Казахстане Микаэлой Фриберг-Стори. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В ходе беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся взаимодействия Казахстана с ООН, в том числе в рамках реализации инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым политических и социальных реформ.
М. Фриберг-Стори информировала о ходе исполнения текущих проектов страновой команды ООН и выразила готовность к активному содействию реализации Плана действий Правительства на 2022 год.
В качестве приоритетов взаимодействия были отмечены достижение целей устойчивого развития, в том числе сокращение бедности и социального неравенства, климатическая повестка, защита прав человека.
Собеседники также обменялись мнениями по проведению совместных мероприятий, приуроченных к 30-летию вступления Казахстана в ООН.
В завершение встречи А. Рахметуллин выразил благодарность представителю ООН за постоянную поддержку, оказываемую нашей стране, и вручил памятную медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл».
В свою очередь, Постоянный координатор поблагодарила руководство страны за эффективное сотрудничество и выразила уверенность в дальнейшем развитии прочных и доверительных отношений между Казахстаном и ООН.
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