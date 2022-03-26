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    Заместителем председателя Комитета госдоходов назначен Азамат Панбаев

    26 Марта 2022, 13:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра финансов РК Панбаев Азамат Серикович назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Министерства финансов РК.

    Панбаев Азамат Серикович, 1987 года рождения, в 2008 году окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, в 2010 году - Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова.

    Трудовую деятельность начал в 2008 году в Комитете индустриального развития и промышленности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, где проработал до 2016 года и прошел путь от эксперта до руководителя Управления.

    С 2016 года по 2019 год работал в Администрации Президента Республики Казахстан.

    С апреля 2019 года до последнего назначения занимал должность директора Департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета государственных доходов МФ РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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