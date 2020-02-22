Заместителем председателя АО «Фонд науки» стал Бахытжан Саркеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бахытжан Саркеев утвержден на должность заместителя председателя АО «Фонд науки», передает МИА «Казинформ».

«Решением Совета директоров Бахытжан Саркеев утвержден на должность заместителя председателя АО «Фонд науки«. Ранее он работал директором по проектам Центра стратегических инициатив CSI», - говорится в сообщении на странице АО «Фонд науки» в Facebook.

Бахытжан Саркеев закончил Каратауский филиал КазНТУ по специальности «Экономика и управление производством», Магистратуру Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК (КИМЭП). Имеет степень Магистра государственного управления (Master of Public Administration – MPA).



