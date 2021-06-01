Заместитель министра иностранных дел РК встретился со страновой командой ООН

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 31 мая заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин в рамках своего рабочего визита в г. Алматы посетил здание Международных организаций и провел встречи с Постоянным координатором Организации Объединённых Наций в Казахстане Микаэлой Фриберг-Стори, а также главами региональных и страновых агентств ООН, аккредитованных в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

А. Рахметуллин проинформировал собеседников о внешнеполитических приоритетах и международных инициативах Казахстана, а также проводимых в стране масштабных реформах в сфере демократизации, защиты прав человека, укрепления гражданского общества и совершенствования работы государственного аппарата в контексте реализации концепции «Слышащего государства».





Стороны обменялись мнениями по основным направлениям взаимодействия Казахстана со структурами ООН и подчеркнули взаимную приверженность к дальнейшему углублению и расширению сотрудничества.

Особое внимание было уделено вопросам реализации 17 глобальных Целей устойчивого развития, совместной борьбе с пандемией COVID-19 и ее негативными социально-экономическими последствиями, а также мерам по дальнейшему продвижению Алматы в качестве субрегионального хаба многосторонней дипломатии.



