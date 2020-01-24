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    Заместитель генсека ООН посетит Казахстан

    24 Января 2020, 17:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 31 января по 1 февраля Казахстан посетит заместитель Генерального секретаря ООН и Специальный советник по подготовке к празднованию 75-летия ООН Фабрицио Хохшильд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе визита 31 января в городе Алматы запланированы участие Фабрицио Хохшильда в форуме «Digital Almaty», его встреча с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскаром Жумагалиевым и посещение здания международных организаций в Алматы», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге.

    Кроме того, представитель ООН 1 февраля планирует посетить столицу Нур-Султан, где намечены его двусторонняя встреча с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, посещение «Астанинского хаба» по инновациям и встреча со студентами Казахского государственного юридического университета.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ООН МИД РК
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