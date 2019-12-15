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    Заместитель Генпрокурора РК Булат Дембаев обратился к казахстанцам

    15 Декабря 2019, 13:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Генерального прокурора РК Булат Дембаев обратился к казахстанцам. МИА «Казинформ» публикует полный текст обращения.

    Обращение заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Дембаева Б.Б. в порядке статьи 31 Закона «О прокуратуре»

    Несмотря на разъяснения Генеральной прокуратуры и меры административного воздействия, отдельные лица, в том числе из-за рубежа, продолжают через социальные сети призывать население к участию в незаконных митингах в предстоящие праздники.

    Эти лица явно нарушают требования Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций» (далее - Закон).

    В частности, до объявления о планируемом митинге организаторы не подали письменное заявление в местные исполнительные органы за 10 дней до намеченной даты.

    В нем они должны были указать: цель, форму, место проведения мероприятия или маршруты движения, время его начала и окончания, предполагаемое количество участников, анкетные данные организаторов и лиц, ответственных за соблюдение общественного порядка.

    Эти обязательные требования направлены исключительно для обеспечения безопасности, как самих участников акции, так и других граждан.

    Наряду с этим, обращаем внимание на то, что до получения разрешения организатор и другие лица не вправе объявлять о митинге, призывать принять участие в нем, а также изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные подобные материалы.

    Иными словами, в действиях организаторов незаконных акций на 16 декабря усматриваются признаки административного правонарушения (ст.488 Кодекса об административных правонарушениях – нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний).

    В том случае, если эти действия причинят существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то наступит уголовная ответственность (ст.400 Уголовного кодекса – организация либо участие в несанкционированной акции, если они причинили существенный ущерб).

    Административные и уголовно-правовые меры в равной степени будут применены и в отношении тех лиц, которые поддержат такие акции.

    В этой связи, Генеральная прокуратура призывает не поддаваться на провокации, неукоснительно соблюдать действующее законодательство и воздержаться от участия в незаконных митингах.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Генпрокуратура
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