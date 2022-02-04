Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов заключен под стражу на два месяца

    4 Февраля 2022, 15:15

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу Мангистауской области подтвердил задержание заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова, курирующего поставки сжиженного нефтяного газа (СНГ), в рамках досудебного расследования по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В отношении Галымжана Ниязова судом санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сказали в территориальном департаменте Агентства по финансовому мониторингу Мангистауской области.

    Напомним, Галымжан Ниязов был назначен замакима Мангыстауской области в июне 2020 года. До этого занимал должность акима города Актау.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    Фермерские теплицы смогут претендовать на возмещение расходов на электричество и газ - МСХ
    Штайнмайер и Алихан Смаилов заложили капсулу времени для студентов Казахско-Немецкого института
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски