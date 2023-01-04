Замерзающих на трассе граждан приютил жамбылский полицейский

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Участковый инспектор полиции спас трех граждан, замерзавших на трассе в Жамбылской области, а также заблудившегося чабана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Трое жителей региона, в том числе несовершеннолетний, на автомашине застряли в снегу на трассе местного значения в Таласском районе.

Ночью во время объезда территории участковый инспектор Нурсултан Бірлік заметил на обочине авто, попавшее в снежный плен.

Добравшись до застрявшей машины, полицейский помог очистить автомобиль от снега. После чего доставил всех к себе домой. Страж правопорядка также обнаружил заблудившегося чабана.

Все пострадавшие от непогоды стали гостями в доме инспектора, где были накормлены горячей едой и обеспечены ночлегом. Спасенные граждане выразили искреннюю благодарность сотруднику полиции.

В настоящее время, в связи с ухудшением погодных условий и ограничением видимости закрыто движение для всех видов транспорта на автодорогах республиканского значения Западная Европа – Западный Китай с 160 по 239 км, также на участке Тараз – Шымкент с 534 по 593 км.





Фото: polisia.kz











