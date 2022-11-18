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      Северо-Казахстанская область

    Замерзающих на озере лебедей спасли в СКО

    18 Ноября 2022, 21:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели вызволили серых лебедей, оказавшихся в ледяном плену, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, к спасателям обратились сотрудники областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Руководитель отдела Олег Беспалов сообщил, что недалеко от Петропавловска, на озере Соленое, замерзает пара серых лебедей. Птицы слишком слабы, чтобы улететь в теплые края со своими сородичами.

    На помощь лебедям выехала группа сотрудников оперативно-спасательного отряда. Кроме них, по тонкому льду к птицам никто бы не смог пройти. Лебеди находились почти в центре озера, на расстоянии около 500 метров от берега. К ним спасатели добирались на специальной доске.


    «Один стоял на льду, не имея сил убежать. Его доставили на берег первым. Второй был пошустрее. Когда мы подошли, отбежал метров на 200, но и его, бережно обняв, я принес к берегу. Толщина льда в том месте позволяла нам идти без опаски», - прокомментировал операцию главный спасатель Едиль Зикрин.

    На все ушло полчаса. Лебедей Олег Беспалов перевез на теплый канал, где вода не замерзает круглый год. Там птицы проведут зиму.

    Недавно североказахстанские спасатели вызволяли из замерзающего озера косуль.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Регионы Животные Спасение Петропавловск
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