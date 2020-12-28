Замерзающему дальнобойщику из Кыргызстана помогли полицейские ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Восточного Казахстана помогли водителю из Кыргызстана, у которого в 35-градусный мороз замерзло дизельное топливо в грузовом автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве рассказали, что водитель следовал транзитом из Российской Федерации в Республику Кыргызстан по автодороге «Алматы-Усть-Каменогорск». Однако в ночь с 26 по 27 декабря в его грузовой автомашине замерзло дизельное топливо. Машина встала на 10 км от села Аршалы в сторону города Алматы. ⠀

«Оказавшись в сложной ситуации, я не знал, что мне делать, ведь на улице был 35-ти градусный мороз. В этот момент ко мне подъехал проезжавший мимо экипаж. Спросив меня о случившемся и узнав в какой ситуации я оказался, полицейские находились со мной до самого вечера 27 декабря 2020 года. Они оказали мне помощь в обогреве машины, предоставив паяльные лампы, тепловые пушки, а также еще и покормили меня», - рассказал водитель Мухтар Абдулманапулы.

Отметим, что водитель из Кыргызстана выразил слова благодарности сотрудникам полиции ВКО, которые не оставили его в трудную минуту и оказали ему помощь. ⠀

«За грамотные действия полицейских Восточно-Казахстанской области выражаю большую благодарность за воспитание таких сотрудников, которые в трудные моменты для людей всегда находятся рядом, благодаря таким полицейским любой участник дорожного движения может быть уверен, что вернется домой к своим близким», - обратился со словами признательности к руководству ДП ВКО 45-летний дальнобойщик из Кыргызстана.

Экипажи батальона и роты патрульной полиции ДП ВКО, несмотря на суровые погодные условия, круглые сутки дежурят и осуществляют патрулирование на трассах международного, республиканского и местного значениях, оказывают всяческую помощь водителям и пассажирам.