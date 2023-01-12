Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Замерзающего в степи дальнобойщика из Азербайджана спасли в Костанайской области

    12 Января 2023, 11:54

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Гражданин Азербайджана едва не замерз в степи и обратился за помощью к костанайским спасателям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

    12 января в 02:14 сотрудники отдела по ЧС Камыстинского района ДЧС Костанайской области получили сообщение: между селами Алтынсарино и Свободное сломалась грузовая фура, требуется срочная эвакуация.

    «Преодолев 80 км пути, в 03:10 спасатели обнаружили большегрузную автомашину марки «VOLVO» в 9 км от села Алтынсарино на проселочной дороге. Оказалось, что гражданин Азербайджана на грузовом автомобиле направлялся по навигатору в Астану. Чтобы сократить расстояние, водитель решил проехать по степной дороге на территории Камыстинского района. Однако дизельный мотор грузовика оказался чувствительным к понижению температуры, прихватило солярку, и машина заглохла в степи в безлюдном месте», - рассказали в ДЧС.

    Замерзающего водителя в 03:30 спасатели доставили в село Алтынсарино и разместили в пункте обогрева местного общежития, где ему организовали горячее питание и безопасный ночлег.

    Ранее сообщалось о спасенных на трассе из снежного заноса детей и взрослых в Костанайской области.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Происшествия Транспорт Дороги Погода МЧС ДЧС Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из-за непогоды закрыли три участка автодорог в ВКО для всех видов транспорта
    Женщина погибла при взрыве газового баллона в Туркестанской области – МЧС РК
    Подразделение МЧС устранило подтопление дороги в Алматы
    Президент Перу заявила о причастности к протестам в республике иностранных провокаторов
    Популярное
    1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
    2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
    3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
    4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
    5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК
    Новости партнеров