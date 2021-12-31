Замерзающего в дороге путника довезли в соседнее село туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Застрявшему в дороге путнику, помогли полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники местной полицейской службы Байдибекского РОП, участковые инспекторы Даулет Серикбаев и Бакытбек Макулбеков, при патрулировании закрепленной за ними территории, заметили на дороге мужчину на костылях.

Полицейские подъехали к путнику, который пытался остановить автомашину на выезде из села Боралдай. Когда они спросили, нужна ли какая-нибудь помощь, мужчина сообщил, что он вышел из поликлиники, откуда забрал лекарства и пытался остановить авто, но ни один водитель не остановился. Он также рассказал, что почти час мерзнет на холоде.

Не задумываясь, полицейские посадили замерзающего мужчину с ограниченными возможностями в служебный автомобиль и благополучно доставили его домой в село, расположенное в шести километрах.

В свою очередь местный житель выразил искреннюю признательность и благодарность полицейским Байдибекского РОП за проявленное внимание и оказанную помощь в дороге.



