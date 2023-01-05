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    Замерзающего пастуха отыскал в степи участковый в Костанайской области

    5 Января 2023, 15:00

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Мужчина направился разыскивать скот, ушедший в буран в степь, и не выходил на связь несколько часов. К поискам подключился участковый села Жанакала близ Аркалыка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    4 января к участковому села Жанакала, который находится недалеко от города Аркалыка поступило сообщение от акима сельского округа о том, что местный житель - пастух ушел разыскивать скот и не выходит на связь уже несколько часов.

    Участковый Ильяс Бекзатов организовал поиски и нашел пропавшего за короткое время в 7 километрах от села. В сильный буран пастух уже начал замерзать и не мог найти дорогу к дому.

    «Я ушел в поисках стада, не мог найти его и зашел слишком далеко от села. Как раз разыгралась метель, из-за плохой видимости я не смог найти обратную дорогу. Я остановился, уже не мог двигаться, в это время на служебной машине меня нашел наш участковый Ильяс Бекзатов. Большое спасибо ему за то, что отозвался, организовал поиски и не оставил в беде», - рассказал Хамит Ахметжанов.

    Участковый проживает в этом поселке несколько лет и хорошо знает территорию своего участка, что и помогло ему быстро сориентироваться и найти человека.


    Фото: Polisia.kz

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Спасение Костанай
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