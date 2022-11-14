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    Заменять выпущенные с ошибками учебники могут обязать издательства в РК

    14 Ноября 2022, 11:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство просвещения РК разработало поправки в правила обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования. Проект документа опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, в новой редакции приказа появился пункт об обязательстве издательства заменить тираж, приобретенный у него местными исполнительными органами по договору о государственных закупках учебников и учебно-методических комплексов, при обнаружении ошибок. Замена должна быть, если обнаруженные ошибки и другие недостатки допущены в результате отступления издательством от версии, утвержденной предметной экспертной комиссией. Также специальная комиссия должна подтвердить фактологические ошибки в используемом учебнике или учебно-методическом комплексе, которые искажает общепризнанные и научные факты и сведения (событие, дата, имя, фамилия, отчество, название, цитата, определение, закономерность, правило, аксиома, подпись или аннотация к иллюстрации).

    «Специальная комиссия создается Республиканским научно-практическим центром экспертизы содержания образования в случае обнаружения ошибки (ошибок) в используемом учебнике и (или) УМК и непризнания ее (их) издательством. В состав комиссии включается нечетное число компетентных представителей от научной, образовательной и общественной организаций, не участвовавших в экспертизе. Решение принимается простым большинством голосов на основе всестороннего и объективного рассмотрения возможных ошибок по существу и доводов издательства. Работа членов комиссии не оплачивается», - говорится в проекте документа.

    Проект приказа будет на публичном обсуждении до 28 ноября текущего года.

    Фото: jmrlblog.files.wordpress.com

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Минпросвещения РК
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