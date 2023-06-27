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    Замену льготного автокредитования министр назвал единственно верным решением

    27 Июня 2023, 20:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев прокомментировал замену льготного автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приоритет отдаем удовлетворению потребностей большинства граждан путем льготного автокредитования общественного транспорта, чем льготному кредитованию автомашин отдельным гражданам. Я считаю это единственно правильным решением», - сказал он в кулуарах Правительства РК.

    Он отметил, что программа льготного автокредитования была успешной. С 2015 года ей воспользовались 47 тысяч казахстанцев. И теперь возвращаемые в банки деньги будут направлены на кредитование автобусов.

    «Ежемесячно на револьверной основе будет возвращаться около 1 млрд тенге, соответственно, это 12 млрд тенге в год. На эти средства можно купить 1200 автомашин либо 1500 автобусов», - пояснил Марат Карабаев.

    По его данным, по Казахстану всего 10 545 автобусов, износ составляет 46%. Обновлять парк нужно ежегодно от 1500 до 2000 тысяч машин. Заявки на участие в программе будут распределяться равномерно по всем регионам. Уже поступили первые заявления от Кызылординской области, Астаны, Алматы.

    Ранее сообщалось, что в рамках программы льготного автокредитования будут приобретаться пассажирские автобусы.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Транспорт Автокредитование Авто
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