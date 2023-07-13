Замену бордюров на дорогах объяснил аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев ответил на жалобы жительницы города касательно замены «новых» бордюров и ремонта дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Бостандыкского района на встрече с акимом заявила, что каждый год в городе меняют бордюры и асфальт, которые выглядят нормально. По ее словам, во многих дворах и улицах нет асфальта.

«К сожалению, в городе такая проблема - даже после положенного асфальта у нас происходят проблемы на инженерных коммуникациях. Если вы заметили, заплатки, переделки на дорогах связаны с инженерными коммуникациями. Идеальный вариант такой: все коммуникации должны быть отремонтированы и приведены в порядок, после этого один раз закатывается асфальт и его не трогают. Раньше подрядчики проводили работы по траншейной прокладке сетей газоснабжения, водоснабжения, канализации, электричества, из-за этого качества не было. С этого года прокладка сетей теперь идет по всей ширине полосы. Данное требование выработано управлением городской мобильности и позволит поддерживать качество дорожного полотна. Также следует учитывать межремонтный период. Если сроки ремонта дорог не подошли, до этого времени деньги из бюджета на эти цели не выделяются», - ответил аким.

Он также рассказал о бордюрах.

«Мы недавно провели пресс-тур по ремонту дорог, специально показывали журналистам, как проводим рихтовку. Когда снимается бордюр, его рихтуют, то есть снимают, приводят в порядок и потом обратно укладывают. Те, которые не подлежат рихтовке, по нормам должны быть заменены. На дорогах Алматы есть только два вида бордюров. Это цементно-песчаные, которые прессуются и потом устанавливаются. Срок их жизни - не более 5 лет с учетом того, что мы обрабатываем дороги зимой химическими средствами, а также с учетом очистки спецтехникой, наездов. Второй вид бордюров – гранитные, которые служат от 10 до 15 лет. По проспекту аль-Фараби мы предполагали, что заменим до 20-25% бордюров, но меняем только 3%. На участке, где проводится средний ремонт дорог, всего 26 тысяч погонных метров бортовых камней. Зачем нужен бордюр? Он является одним из необходимых элементов безопасности и должен быть в нормальном, исправном состоянии. Благодаря общественности я держу вопрос по бордюрам на контроле. Буквально на прошлой неделе я собрал все компании, которые занимаются текущим средним ремонтом дорог. Мы обсудили все накопившиеся проблемы, и я еще раз их предупредил, что в рамках технического надзора мы следим за тем, как они работают. Таким образом, не более 3-5% бордюров будут заменены, остальные будут отрихтованы и поставлены на место», - добавил градоначальник.

Он также напомнил, что на магистральных дорогах впервые применяется полимер.

«И необходимо выдержать его 36 часов минимум, по идее нужно больше времени. Его нужно остудить со 140-160 градусов до 30-40. По горячему асфальту транспорту ездить нельзя. Подготовительные работы проводятся днем, а асфальт закатывается только ночью. Мы хотим проложить дороги, которые будут эксплуатироваться 10 лет минимум, и никто к ним прикасаться не будет», - заявил аким.

В Алматы в этом году средним ремонтом планируют охватить 230 улиц протяженностью более 200 км, основными их них являются проспекты Абая и аль-Фараби. Ранее в акимате показали, как строят дороги по новым технологиям и назвали сроки завершения дорожно-ремонтных работ.