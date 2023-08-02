Замена двигателей самолетов не повлияет на расписание рейсов – Air Astana

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В авиакомпании Air Astana прокомментировали ситуацию с отзывом двигателей Pratt & Whitney, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что двигатели Pratt & Whitney на сотнях самолетов Airbus A320neo будут отозваны.

Как сообщила компания-производитель Pratt & Whitney, необходимы ускоренный демонтаж и проверка 1200 из более чем 3000 двигателей, установленных на самолетах Airbus A320neo, в течение следующих девяти-двенадцати месяцев из-за редкого состояния порошкового металла, используемого для их производства.

«Во флоте группы компаний Air Astana 27 воздушных судов Airbus c двигателями P&W. В настоящее время под ограничения P&W попадает только 1 двигатель авиакомпании», - сообщили в Air Astana, в ответ на официальный запрос редакции.

Как заверили в авиакомпании, замена двигателя не повлияет на общее расписание рейсов и сеть маршрутов, которые обслуживаются группой компаний Air Astana.

«Авиакомпания тщательно планирует и координируют любые ремонтные работы таким образом, чтобы минимизировать влияние на операционную деятельность и обслуживание пассажиров», - говорится в ответе.