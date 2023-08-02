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    Замена двигателей самолетов не повлияет на расписание рейсов – Air Astana

    2 Августа 2023, 17:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В авиакомпании Air Astana прокомментировали ситуацию с отзывом двигателей Pratt & Whitney, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что двигатели Pratt & Whitney на сотнях самолетов Airbus A320neo будут отозваны.

    Как сообщила компания-производитель Pratt & Whitney, необходимы ускоренный демонтаж и проверка 1200 из более чем 3000 двигателей, установленных на самолетах Airbus A320neo, в течение следующих девяти-двенадцати месяцев из-за редкого состояния порошкового металла, используемого для их производства.

    «Во флоте группы компаний Air Astana 27 воздушных судов Airbus c двигателями P&W. В настоящее время под ограничения P&W попадает только 1 двигатель авиакомпании», - сообщили в Air Astana, в ответ на официальный запрос редакции.

    Как заверили в авиакомпании, замена двигателя не повлияет на общее расписание рейсов и сеть маршрутов, которые обслуживаются группой компаний Air Astana.

    «Авиакомпания тщательно планирует и координируют любые ремонтные работы таким образом, чтобы минимизировать влияние на операционную деятельность и обслуживание пассажиров», - говорится в ответе.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Транспорт Аэропорт МИИР РК Авиация
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