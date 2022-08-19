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    Замедление темпов роста ВВП прогнозируется в Кыргызстане

    19 Августа 2022 21:07

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Во второй половине 2022 года аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) ожидают замедления темпов роста ВВП Кыргызской Республики вследствие выхода из расчета низкой базы 2021 года и снижения глобального экономического роста, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ЕАБР.

    Согласно макроэкономическому обзору за август, по итогам первого полугодия 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп прироста ВВП КР составил 6,3%. Поддержку экономике КР продолжил оказывать золотодобывающий сектор, где объемы производства выросли на 35,1%. Ускорению динамики ВВП также способствовало восстановление активности в сельском хозяйстве, строительстве, сфере услуг в ресторанном и гостиничном бизнесе.

    При этом в стране инвестиционная активность осталась сдержанной, объемы сохранились около уровня прошлого года. Из-за падения инвестиций в горнодобывающей отрасли (снижение на 7,5%), объектах сельского хозяйства (сокращение на 13,4%), секторе информации и связи (в 2,0 раза) общий показатель за январь-июнь 2022г. вырос только на 0,9%. В результате доля капиталовложений в добычу полезных ископаемых снизилась до 20,3% (в 2021 году - 22,2%). Существенный рост инвестиций отмечен в обрабатывающей промышленности, транспортном секторе и энергосекторе. Вследствие сокращения поставок золота за рубеж экспорт страны еще не восстановился.

    По оценкам аналитиков ЕАБР, инфляция в Кыргызстане на конец года ожидается на уровне 15,3%. Отмечается, что риски внешнего ценового давления выросли вследствие ввода квот на вывоз пшеницы и муки из Казахстана (ключевого поставщика на рынке КР) с июля по октябрь. Учитывая, что удельный вес хлебобулочных изделий и круп в потребительской корзине страны составляет 15%, предполагается ускорение инфляции в осенне-зимние месяцы 2022 года. Дополнительное давление могут оказывать высокие цены на мировых рынках энергоресурсов и перебои в глобальных цепях поставок.

    Фото: static.seekingalpha.com

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    #Экономика #Кыргызстан
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