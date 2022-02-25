Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Замедление роста мировой экономики в 2022 году прогнозируют эксперты

    25 Февраля 2022, 11:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выступил с приветственным словом на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера в узком составе мы предметно обсудили ряд важных вопросов, направленных на дальнейшее развитие экономической интеграции. Каждая страна стремится защитить национальные интересы и национальный рынок. Важно найти оптимальный баланс между национальными интересами и интеграционными процессами, определить наше стратегическое видение на будущее, особенно в условиях экономической турбулентности», - сказал Алихан Смаилов.

    По его словам, экономики государств-членов ЕАЭС достаточно активно восстанавливались в прошлом году и вышли на допандемийный уровень.

    «По итогам 2021 года рост ВВП Союза составил 4,5%. Вместе с тем, эксперты прогнозируют замедление роста мировой экономики в 2022 году. Ожидается, что прирост ВВП Союза в текущем году составит 3,1%. Этот год мы начинаем в непростых условиях. Геополитическая напряженность и высокая инфляция продолжают оставаться главными вызовами для наших стран», - отметил Премьер.

    «Но как показывает практика, мы научились оперативно и слажено реагировать на новую экономическую реальность. Мы должны продолжить системную и последовательную работу для достижения главных целей и принципов, закрепленных в праве ЕАЭС, направленных на обеспечение экономического развития, модернизацию, усиление конкурентоспособности национальных экономик и повышение благосостояния граждан наших государств», - заключил глава Кабмина.

    Напомним, сегодня заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе начало работу в Нур-Султане.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Премьер-министр РК Астана Экономика ЕАЭС Политика Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Реализацию инвестпроектов обсудили Премьер-Министр РК и губернатор Челябинской области РФ
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Новая детская площадка открылась в Таразе
    5 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    Новости партнеров