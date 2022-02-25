+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Замедление роста мировой экономики в 2022 году прогнозируют эксперты

25 Февраля 2022 11:54
Поделиться:
Замедление роста мировой экономики в 2022 году прогнозируют эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выступил с приветственным словом на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Пути развития экспорта стран ЕАЭС озвучил Алихан Смаилов
Насколько выросли показатели стран ЕАЭС в 2021 году Нам необходимо решиться на базовые сдвиги - Алихан Смаилов главам правительств ЕАЭС Повысить экономическую активность стран ЕАЭС призвал Премьер-Министр РК

«Вчера в узком составе мы предметно обсудили ряд важных вопросов, направленных на дальнейшее развитие экономической интеграции. Каждая страна стремится защитить национальные интересы и национальный рынок. Важно найти оптимальный баланс между национальными интересами и интеграционными процессами, определить наше стратегическое видение на будущее, особенно в условиях экономической турбулентности», - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, экономики государств-членов ЕАЭС достаточно активно восстанавливались в прошлом году и вышли на допандемийный уровень.

«По итогам 2021 года рост ВВП Союза составил 4,5%. Вместе с тем, эксперты прогнозируют замедление роста мировой экономики в 2022 году. Ожидается, что прирост ВВП Союза в текущем году составит 3,1%. Этот год мы начинаем в непростых условиях. Геополитическая напряженность и высокая инфляция продолжают оставаться главными вызовами для наших стран», - отметил Премьер.

«Но как показывает практика, мы научились оперативно и слажено реагировать на новую экономическую реальность. Мы должны продолжить системную и последовательную работу для достижения главных целей и принципов, закрепленных в праве ЕАЭС, направленных на обеспечение экономического развития, модернизацию, усиление конкурентоспособности национальных экономик и повышение благосостояния граждан наших государств», - заключил глава Кабмина.

Напомним, сегодня заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе начало работу в Нур-Султане.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #Премьер-министр РК   #Нур-Султан   #Экономика   #ЕАЭС   #Политика   #Алихан Смаилов  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Пути развития экспорта стран ЕАЭС озвучил Алихан Смаилов
Насколько выросли показатели стран ЕАЭС в 2021 году
Нам необходимо решиться на базовые сдвиги - Алихан Смаилов главам правительств ЕАЭС
Повысить экономическую активность стран ЕАЭС призвал Премьер-Министр РК
Популярное
1 Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
2 Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
3 Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
4 Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году
5 Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова
6 Выгодно ли сейчас покупать автомобили из России – мнение экспертов
Читайте также
Алихан Смаилов: Для увеличения взаимной торговли в ЕАЭС обязательное условие - создание безбарьерной среды
За сговор на конкурсах по ремонту дорог Нур-Султана оштрафованы две компании
Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году
Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова
Выгодно ли сейчас покупать автомобили из России – мнение экспертов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив