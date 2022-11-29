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    Замедление инфляции в Казахстане в 2023 году прогнозируют экономисты

    29 Ноября 2022, 14:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По оценкам Евразийского банка развития, инфляция в Казахстане может замедлиться до 8% к концу 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Инфляция, по нашим оценкам, замедлится примерно с 19% на начало 2023 года до около 8% в декабре 2023 года. Несмотря на то, что мы ожидаем замедление инфляции, мы все же полагаем, что присутствие инфляционных рисков все еще высоко, преимущественно они исходят из внешнего сектора. В связи с этим мы думаем, что Национальный банк Казахстана будет сохранять базовую ставку на уровне около 16% в первой половине 2023 года. Далее, в случае устойчивого замедления инфляции и по мере ослабления внешнего инфляционного давления, ставка может начать снижаться во второй половине 2023 года», - сообщила старший аналитик центра странового анализа дирекции по аналитической работе Айгуль Бердигулова в ходе онлайн-презентации.

    В октябре Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%. В годовом выражении инфляция достигла 18,8%.

    Ранее сообщалось, что за год (сентябрь 2022 года - сентябрь 2021 года) цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились в Казахстане на 17,7%, в Беларуси – на 17,4%, в Кыргызстане – на 15,5%, в Армении – на 9,9%.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Банки Экономика Инфляция
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