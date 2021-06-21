Замечания Счетного комитета по госдолгу прокомментировали в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев прокомментировал замечания Счетного комитета касательно уровня государственного долга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Счетный комитет указал на рост государственного долга, отметив, что соотношение его к ВВП достигло 29,4%, превысив установленную концепцию новой бюджетной политики ограничений в 27%. На самом деле, данный показатель в 27% к ВВП, отраженный в концепции, являлся индикативно установленным правительством в докризисный период», – сказал Ерулан Жамаубаев на совместно заседании палат парламента.

Поэтому, по его словам, госдолг страны находится на безопасном уровне.

Само же соотношение государственного долга к ВВП не превышает лимит, установленный Договором о Евразийском экономическом союзе и Национальным планом развития Республики Казахстан до 2025 года.

«В настоящее время концепция не актуальна, разрабатывается новый документ с учетом макроэкономической ситуации и других параметров развития экономики. При этом, все другие долговые индикаторы соблюдаются и находятся на безопасном уровне», – объяснил Ерулан Жамаубаев.