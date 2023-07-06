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    Замдиректора павлодарского филиала Казпочты осудили за взятку

    6 Июля 2023, 17:50

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Суд №2 по уголовным делам города Павлодара вынес приговор в отношении заместителя директора областного филиала АО «Казпочта». Его признали виновным в получении взятки в виде денег в значительном размере (часть 2 статьи 366 УК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

    В январе текущего года заместитель директора по производству Павлодарского областного филиала АО «Казпочта» - Ж., с целью незаконного обогащения предложил представителю подрядной организации передать ему незаконное денежное вознаграждение за беспрепятственную приемку выполненных работ по ремонту кровли автомобильного бокса на территории автомобильно-транспортного управления ПОФ АО «Казпочта». В последующем Ж. был задержан с поличным при получении взятки в сумме 2 000 000 тенге.

    Прокурор просил назначить Ж. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев. Защитник просила учесть смягчающие обстоятельства. Подсудимый вину не признал, просил оправдать.

    Почему и какое наказание назначил суд

    За содеянное законом предусмотрены альтернативные виды наказания в виде штрафа или лишения свободы.

    С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, наличия малолетних детей, инвалидности 3 группы, совершение уголовного правонарушения впервые, судом назначено Ж. 3 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

    Также Ж. пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления и т.д.

    Приговор в законную силу не вступил.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Павлодарская область Коррупция Суды Павлодар
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