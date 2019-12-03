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Замакимы Алматы и Шымкента посетили центр «Жанұя» в столице

3 Декабря 2019 14:12
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Замакимы Алматы и Шымкента посетили центр «Жанұя» в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр поддержки семьи «Жанұя» посетили замакимы по социальным вопросам городов Алматы и Шымкента и заместители акимов областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Город Нур-Султан показал свой опыт в создании Центра поддержки института семьи «Жанұя». Этот центр очень функционален, так как здесь оказывается около 70 услуг для населения. Я думаю, такие центры необходимо создавать и в других регионах, потому что сейчас получателей АСП много, и у них возникает множество вопросов. С помощью таких центров можем снять социальное напряжение, давая необходимые консультации и конкретные ответы на вопросы обратившихся. У нас в каждом областном, районном центре занятости проводят консультации, но там меньше услуг оказывается, чем у вас», - сказал заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов.


В ходе экскурсии для коллег, заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен, отметил, что основной задачей является максимальное обеспечение развития института семьи во всех регионах.

«По поручению Главы государства мы провели экскурсию для наших коллег с регионов по центру поддержки института семьи «Жанұя». Данная экскурсия была проведена для обмена опытом. На сегодня стояла задача – максимально обеспечить развитие института семьи во всех регионах, и опыт «Жанұя» нужно распространять во всех регионах. Мои коллеги понимают, что настало время внедрять и распространять этот опыт», - добавил Б. Макен.

По его словам, в центр в основном обращаются по вопросам жилья, по госпрограммам и АСП.

«По каждому вопросу даются консультации, находятся пути решения тех проблем, с которыми обращаются жители. В будущем мы планируем открыть филиалы центра в каждом районе города», - поделился замакима города Нур-Султан.

Как подчеркнула директор центра поддержки института семьи «Жанұя» Айгерим Танирбергеновой, за три месяца работы в центр обратились 6,3 тысячи человек.

«Главной целью центра является оказание психологической, социальной и юридической помощи семьям. Оказывается порядка 70 услуг, работают 60 сотрудников. Со дня открытия, за три месяца работы обратились 6,3 тысячи человек, рассмотрено было 13 тысяч вопросов. Из них 3 тысячи вопросов решены. Это такие вопросы как: трудоустройство, назначение АСП, оказание юридической, психологической помощи», - рассказала А. Танирбергенова.


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Ключевые слова: Алматы, Шымкент,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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