Замакима района в Алматинской области осудили за взятку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Карасайского района Алматинской области, подозреваемый во взятке в размере 33 млн тенге, выплатит крупный штраф в 73,4 миллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приговором Талдыкорганского городского суда 27 октября к штрафу 73,4 миллиона тенге осужден замакима Карасайского района Ашимбай», - сказал в прямом эфире AntikorLive руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области Ернар Макажанов.

Ранее следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что замакима Карасайского района и представитель частных структур предприятия подозревались в получении и дачи взятки от суммы заключенного договора о государственных закупках в размере порядка 33 млн тенге.

Взятку замакима Карасайского района получил от представителя ТОО за общее покровительство при осуществлении строительства объекта Карасайского района Алматинской области второй очереди на сумму порядка 660 млн тенге по государственной программе «Дорожная карта 2020».