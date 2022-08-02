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    • Замакима Павлодарской области попала под сокращение

    2 Августа 2022 07:48

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - У акима Павлодарской области стало на одного заместителя меньше. Количество замов сократили по поручению Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    С 1 августа освободили от должности заместителя акима Павлодарской области по вопросам экономики и финансов Динару Шаймуратову. Пост она занимала с апреля 2021 года, сообщили в пресс-службы главы региона.

    У акима Павлодарской области осталось три заместителя: Олег Крук, Айзада Курманова, Мейрам Утешов.
    С пяти до четырех количество замов у главы региона сократили в марте. Кроме того, в прошлом году при оптимизации лимитов штатной численности на одного заместителя стало меньше у акимов в десяти районах. Также сократили 15 заместителей руководителей областных управлений. В 2021 году в Павлодарской области оптимизировали 15% штата государственных служащих.


    Фото: pavlodarnews.kz
    #Отставки #Павлодарская область #Акимат
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